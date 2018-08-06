看《认识的妻子》总让你想起《Go Back夫妇》？盘点那些很像、但又不太像的场面！

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（有雷，慎入）《认识的妻子》也才播两集而已，就继续看下去吧～

由池晟、韩志旼主演的tvN水木剧（周三、四播出）《认识的妻子》，已於上周迎来首播。有网友在预告公开时，质疑该部作品与张娜拉、孙浩俊主演的KBS 2TV《Go Back夫妇》雷同。看完首播的你们，又觉得如何呢？



会觉得《认识的妻子》和《Go Back夫妇》雷同的网友，大概是因为男、女主角都处於婚姻倦怠期、被现实压的喘不过气，夫妻俩还育有孩子，并且加上「穿越题材」。小编觉得可以再追加一个…两位女主角都是童颜美女！（笑）

这两部作品都深刻地描写现代夫妻的相处模式和困境。在现代社会中，夫妻俩都相当忙碌，但也常常忘记，他们都是为了家庭、为了孩子。因为没有时间好好沟通，造成两人之间的嫌隙越来越大。

《认识的妻子》：友珍（韩志旼 饰）育儿、工作两头烧，加上发现自己的母亲可能有失智症，心情当然非常郁闷。看到柱赫（池晟 饰）偷偷买了新的游戏机，十分不谅解，友珍一气之下，把游戏机拿去浴室泡水。看到这个情况的柱赫，一直以来都试著理解友珍的他，终於也忍不住了。他要友珍闭嘴，也听听他讲的。游戏机是他将钱一点一点攒下来、买下来的，这是他希望获得「度过今天也能挺过明天」的力量，所做的努力。难道是没有给友珍生活费吗？不只友珍辛苦，自己也很辛苦啊！



《Go Back夫妇》：珍珠（张娜拉 饰）为全职主妇，在家育儿，丈夫半岛（孙浩俊 饰）扛起家中生计。半岛在外必须讨好上司，甚至只记得上司的结婚纪念日，完全忘记他和珍珠也是在那天结婚的。珍珠於是把半岛视为生命的「业务纪录本」丢进水里，半岛的工作频频失误…半岛又在处理上司的小三问题，脸也被打伤了。不想让珍珠看到脸上的伤，半岛发短信说今晚不回家，事实上他在下雨天的夜里，待在自己的车上；而珍珠无意发现汽车旅馆消费记录，加上半岛和上司的小三拉手的画面，以及时机不对的短信，珍珠打电话质问半岛，而委屈的半岛也十分沮丧，都在气头上的他们说要和彼此离婚。

《认识的妻子》：柱赫偶然得到一个机会，能够回到过去，甚至是改变未来。他回到2006年，与初恋惠媛（姜汉娜 饰）结婚。而原本应该和他结婚的友珍，与之前「黄脸婆」形象不同，看起来既独立又有朝气。柱赫是一个人穿越回到过去的，只有他自己知道之前都发生了什么。当然，因为柱赫的选择，他与友珍的两位孩子也没有出现了。



《Go Back夫妇》：珍珠和半岛则是一起穿越回到大学时代，所以他们都保有先前的记忆，当然还有最挂念的儿子。在重温大学生活的同时，珍珠和妈妈度过一段珍贵的母女时光，更与半岛找回当初心动的感觉，了解彼此是「生命中不可或缺的存在」。

《认识的妻子》在播出第一集时，网上出现不少：「这不是池晟版的《Go Back夫妇》吗？」但第二集播出以后，网友们又表示：「和《Go Back夫妇》不一样！」在第三集预告中，和初恋结婚的柱赫与友珍「重逢」。

对於柱赫而言，友珍是熟悉到不能再熟悉的女人，但对於友珍而言，柱赫大概是一面之缘、曾在公车上见过面、还不帮她作证有色狼的男大生吧！也因为柱赫改写历史，自己的妹妹和自己的大学朋友结婚了。而和柱赫一起进入职场兼朋友的钟厚（张胜祖 饰），在预告中「偷看」了友珍，莫非是钟厚对友珍产生心动的感觉？虽然「摆脱」了友珍，但柱赫要面对更多不一样的发展，他将如何度过这段「奇幻之旅」呢？

所以，划一下重点：《认识的妻子》只有男主角自己穿越回去，并且改写自己和周遭人们的经历；而《Go Back夫妇》是男、女主角一起穿越回去，而且因为已经完结，可以看到这部作品更侧重亲情之间的描写，但《认识的妻子》才播出两集，当然还不晓得之后的走向。所以，小编还是会继续追下去的～

（图片、影片来源：tvN《认识的妻子》、KBS 2TV《Go Back夫妇》）

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