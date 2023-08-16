繼《Go Back夫婦》後又飾演「夫妻」！張娜拉、孫浩俊時隔6年再搭新劇《我的Happy End》，首版預告影片公開

張娜拉和孫浩俊又合作了！期待兩人的化學反應～

張娜拉、孫浩俊曾於2017年合作KBS 2TV《Go Back夫婦》（告白夫婦），兩人在劇中飾演互看不順眼、後悔結婚的38歲同齡夫妻，離婚後穿越到過去，關係意外變得更加深厚，帶給觀眾們溫暖及感動。

時隔6年，兩位演員再合作TV朝鮮新週末劇《我的Happy End》，預計於10月首播。由《醫生耀漢》、《雖然30但仍17》、《皮諾丘》、《聽見你的聲音》趙秀沅導演執導，描述有著不幸童年的女主角沉醉於成功的人生，後來試圖擺脫慾望和執著的故事。

張娜拉飾演「徐在元」。身為生活家具品牌代表的她，是個縝密又冷靜的人物。為了滿足自己的無盡慾望，不停地向前奔跑。

孫浩俊飾演徐在元的丈夫「許順英」，既是自由職業設計師，也是位教授。

▼助演的部分則有：蘇怡賢、李基澤、金洪發、朴浩山等人。









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