2018 KMF後台有偷拍攝像機？Apink成員紛紛表示震驚！
明星 2018年8月4日 星期六08:15 ZJM
2018 KMF被質疑未經藝人同意，拍攝藝人在後台的一舉一動。
主辦方為了無法當場的粉絲們，通過網上平臺，進行了獨家直播。 而該節目需要購買有償使用券才能觀看，直播內容包括所有公演以及直拍、後台現場等。
而Apink成員們事後在IG對應影片底下留言表示事前根本不知情！
尹普美：「好恐怖啊... 居然那時在拍著.....」
吳夏榮：「是成員們全都不知道的攝像機... 是從哪裡上傳的 Panda們？ 」
鄭恩地回覆吳夏榮：「嗯？？ 這是什麼，上面原來有攝像機？？？ 雞皮疙瘩」
尹普美回覆吳夏榮：「就是說啊....瑟瑟發抖」
吳夏榮表示不知道自己在玩遊戲機器的時候，是被拍著的。
由此引發粉絲懷疑主辦方是否沒有告知藝人正在拍攝，強烈要求主辦方對此作出回應。
在8.1~8.2舉辦的2018 KMF，出演陣容包括SHINee、Wanna One、TWICE、iKON、MAMAMOO、Apink等。
圖：網路
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