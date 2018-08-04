2018 KMF后台有偷拍摄像机？Apink成员纷纷表示震惊！

2018 KMF后台有偷拍摄像机？Apink成员纷纷表示震惊！

明星   2018年8月4日   星期六08:15   ZJM  

2018 KMF被质疑未经艺人同意，拍摄艺人在后台的一举一动。

主办方为了无法当场的粉丝们，通过网上平台，进行了独家直播。 而该节目需要购买有偿使用券才能观看，直播内容包括所有公演以及直拍、后台现场等。

而Apink成员们事后在IG对应影片底下留言表示事前根本不知情！

尹普美：「好恐怖啊... 居然那时在拍著.....」
吴夏荣：「是成员们全都不知道的摄像机... 是从哪里上传的 Panda们？ 」
郑恩地回覆吴夏荣：「嗯？？ 这是什么，上面原来有摄像机？？？ 鸡皮疙瘩」
尹普美回覆吴夏荣：「就是说啊....瑟瑟发抖」

吴夏荣表示不知道自己在玩游戏机器的时候，是被拍著的。

由此引发粉丝怀疑主办方是否没有告知艺人正在拍摄，强烈要求主办方对此作出回应。

在8.1~8.2举办的2018 KMF，出演阵容包括SHINee、Wanna One、TWICE、iKON、MAMAMOO、Apink等。

图：网路

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留言/评论
  • 원지용
    其實有咩所謂😅廁所無，更衣室無就得啦
    3小时前
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