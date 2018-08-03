朴敘俊竟然也自卑？曾被指外貌醜，而如今的他活出了自己當年不敢想像的樣子！
明星 2018年8月3日 星期五08:45 Rui
《金秘書為何那樣》中帥氣瀟灑的李副會長是個高傲又自戀的大男人，當紅小生朴敘俊完美詮釋了這一形象，掀起收視熱潮。 原以為朴敘俊也和李副會長一樣對自己的外貌有著足夠的自信，沒想到現實生活中卻並非如此。
瞬間就能俘獲女生芳心的朴敘俊竟然對自己的長相很自卑。
對於劇中李英俊的內心傷痛，朴敘俊透露現實中的自己是個善忘的性格，並沒有任何傷痛，但之後他卻話鋒一轉，稱：「雖然沒有內心傷痛但卻有很多讓我自卑的地方。 出道前就因為外貌而自卑，這個自卑情結一直跟隨到出道，當時經常被批外形不佳。 這就更讓我自卑了，甚至懷疑自己當演員是不是正確的選擇。 」
正如朴敘俊自己所說的那樣，他並非是第一眼就讓人沉陷的典型美男類型，但卻有著自己獨特的迷人魅力，無論是單眼皮還是厚嘴唇都越看越有魅力，再加上185cm的高挑身高和通過不懈努力而獲得的緊實肌肉， 更讓他圈粉無數。
朴敘俊還自爆就連粉絲們覺得特別可愛的小結巴也是讓他自卑的地方：「以前說話會有點口吃，像孩子一樣，為了矯正它特別的努力，因為經常聽到別人說這種語氣聽起來不男人，努力矯正之後，也能聽到別人的讚美。 」
「圖：《金秘書為何那樣》、bnt寫真」
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留言/評論
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這還叫醜？！至少他沒整型 很真很自然 就是帥❤️
2小時前
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應該是走紅前還不會打扮的時候吧！每個人都有過去啊！
經過努力走花路了
1小時前
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Huang Ming我們家敘俊不是一看就是帥哥型的；但是非常耐看
1小時前