朴叙俊竟然也自卑？曾被指外貌丑，而如今的他活出了自己当年不敢想像的样子！
明星 2018年8月3日 星期五08:45 Rui
《金秘书为何那样》中帅气潇洒的李副会长是个高傲又自恋的大男人，当红小生朴叙俊完美诠释了这一形象，掀起收视热潮。 原以为朴叙俊也和李副会长一样对自己的外貌有著足够的自信，没想到现实生活中却并非如此。
瞬间就能俘获女生芳心的朴叙俊竟然对自己的长相很自卑。
对於剧中李英俊的内心伤痛，朴叙俊透露现实中的自己是个善忘的性格，并没有任何伤痛，但之后他却话锋一转，称：「虽然没有内心伤痛但却有很多让我自卑的地方。 出道前就因为外貌而自卑，这个自卑情结一直跟随到出道，当时经常被批外形不佳。 这就更让我自卑了，甚至怀疑自己当演员是不是正确的选择。 」
正如朴叙俊自己所说的那样，他并非是第一眼就让人沉陷的典型美男类型，但却有著自己独特的迷人魅力，无论是单眼皮还是厚嘴唇都越看越有魅力，再加上185cm的高挑身高和通过不懈努力而获得的紧实肌肉， 更让他圈粉无数。
朴叙俊还自爆就连粉丝们觉得特别可爱的小结巴也是让他自卑的地方：「以前说话会有点口吃，像孩子一样，为了矫正它特别的努力，因为经常听到别人说这种语气听起来不男人，努力矫正之后，也能听到别人的赞美。 」
「图：《金秘书为何那样》、bnt写真」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
-
這還叫醜？！至少他沒整型 很真很自然 就是帥❤️
2小时前
-
-
應該是走紅前還不會打扮的時候吧！每個人都有過去啊！
經過努力走花路了
1小时前
-
Huang Ming我們家敘俊不是一看就是帥哥型的；但是非常耐看
1小时前