《晨間庭園》訪問脫北者：看了《繼承者們》的李敏鎬決心脫北！
韓劇 2018年8月1日 星期三13:08 Erin
在韓國《晨間庭園》節目中邀請了一位來自北韓的新住民韓頌伊，請她聊聊神秘的北韓，想不到讓她決心脫北的原因竟是韓流明星李敏鎬？
由KBS1播出的節目《晨間庭園》中的單元請來了歌手朴玄彬與新住民韓頌伊來分享生活體驗，韓頌伊的身分格外引人注目，她說：“像我這樣的情況，看完了電視劇《繼承者們》之後就下定決心脫北。”此話一出吸引了全場的注意，她補充說著：“看了《繼承者們》中的李敏鎬，以為全南韓的男生都像李敏鎬這樣子，所以就決定脫北了。”這句話引發在場人員大笑。（比較想知道的是她喜愛李敏鎬的帥氣還是劇中對車恩尚的溫柔守護？）
韓頌伊更描述了許多北韓的狀況，“在北韓若到高級餐廳用餐的話也是有唱卡拉OK的機器，花費約17000韓元（台幣約470元）就可以使用，對一般老百姓來說是有點貴。北韓的歌謠大部分都是讚揚類的歌曲，若有韓國公務人員來的時候就唱南韓歌曲。”
北韓並沒有“藝人”這樣的職業，韓頌伊說：“國家會徵召很會唱歌很會演戲的人，培養他們成為人民歌手、人民演員，跟南韓的概念不太一樣。他們會出席國家舉辦的活動，但不是以唱歌來賺錢。”依照韓頌伊所說到，目前只有平壤有速食店，智慧型手機也才在2016年在北韓上市，價格不貴所以大家都能擁有這樣的手機。與大家想像中的北韓一樣嗎？
照片: KBS1節目截圖，《繼承者們》劇照與截圖
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