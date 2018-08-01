《晨间庭园》访问脱北者：看了《继承者们》的李敏镐决心脱北！
韩剧 2018年8月1日 星期三13:08 Erin
在韩国《晨间庭园》节目中邀请了一位来自北韩的新住民韩颂伊，请她聊聊神秘的北韩，想不到让她决心脱北的原因竟是韩流明星李敏镐？
由KBS1播出的节目《晨间庭园》中的单元请来了歌手朴玄彬与新住民韩颂伊来分享生活体验，韩颂伊的身分格外引人注目，她说：“像我这样的情况，看完了电视剧《继承者们》之后就下定决心脱北。”此话一出吸引了全场的注意，她补充说著：“看了《继承者们》中的李敏镐，以为全南韩的男生都像李敏镐这样子，所以就决定脱北了。”这句话引发在场人员大笑。（比较想知道的是她喜爱李敏镐的帅气还是剧中对车恩尚的温柔守护？）
韩颂伊更描述了许多北韩的状况，“在北韩若到高级餐厅用餐的话也是有唱卡拉OK的机器，花费约17000韩元（台币约470元）就可以使用，对一般老百姓来说是有点贵。北韩的歌谣大部分都是赞扬类的歌曲，若有韩国公务人员来的时候就唱南韩歌曲。”
北韩并没有“艺人”这样的职业，韩颂伊说：“国家会徵召很会唱歌很会演戏的人，培养他们成为人民歌手、人民演员，跟南韩的概念不太一样。他们会出席国家举办的活动，但不是以唱歌来赚钱。”依照韩颂伊所说到，目前只有平壤有速食店，智慧型手机也才在2016年在北韩上市，价格不贵所以大家都能拥有这样的手机。与大家想像中的北韩一样吗？
照片: KBS1节目截图，《继承者们》剧照与截图
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论