走進《金秘書為何那樣》的拍攝地：金秘書的家！

韓劇《金秘書為何那樣》熱播以來，一直成為熱話，雖然已經剛熱播完，可是「朴朴CP」又再帶來了話題。
所以今日就帶大家走進劇集中的其中拍攝地：「金秘書的家門外」只是家的門外，可以出現的次數還是挺多的。誰不想打開門，副會長會在門外…
（《金秘書為何那樣》截圖）
這麼美的一個地方，本以為是借了那間高級住宿？誰知道是一間獨立式的CAFE及Gallery，名叫「의외의조합」。
看到相片，是不是整個劇中的畫面都浮了出來呢？
整座建築的設計感其實真的很有feel，就算只是經過看到，也是會很容易引入眼簾的一家Cafe。
（《金秘書為何那樣》截圖）
怪不得門外的畫面也出現了不少次。
1F為Cafe，整個格調讓人感覺十分舒適。但神奇的整層Cafe分成了不同的感覺，有酷酷的、自然的等。
這圖為點餐位旁邊，黑底粉字帶給人一種Bar的感覺，是時候要來一杯酒了！
而這圖則只是下了一級階梯而已，就變十分溫馨和諧的感覺啊！完全是截然不同的兩個感覺。
還有一邊，也是走舒適自然風。
店內並沒有主食，都是以咖啡以及簡食為主。
雖然選擇不多，但是它的牛油果熱狗挺有水準的，大家來這邊，記得要點一個試試喲～
3F看到的景色，雖然不是很特別，但看著還是有一種小治癒。
（提提大家千萬不要正午來，會熱到暈的，拍照也不美。）
這邊也是其中的拍攝地哦！就是用鞋開酒的畫面，大家還記得嗎？
의외의조합
地址：서울특별시 중구 동호로17길 121
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