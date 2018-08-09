走进《金秘书为何那样》的拍摄地：金秘书的家！

韩剧《金秘书为何那样》热播以来，一直成为热话，虽然已经刚热播完，可是「朴朴CP」又再带来了话题。
所以今日就带大家走进剧集中的其中拍摄地：「金秘书的家门外」只是家的门外，可以出现的次数还是挺多的。谁不想打开门，副会长会在门外…
（《金秘书为何那样》截图）
这么美的一个地方，本以为是借了那间高级住宿？谁知道是一间独立式的CAFE及Gallery，名叫「의외의조합」。
看到相片，是不是整个剧中的画面都浮了出来呢？
整座建筑的设计感其实真的很有feel，就算只是经过看到，也是会很容易引入眼帘的一家Cafe。
（《金秘书为何那样》截图）
怪不得门外的画面也出现了不少次。
1F为Cafe，整个格调让人感觉十分舒适。但神奇的整层Cafe分成了不同的感觉，有酷酷的、自然的等。
这图为点餐位旁边，黑底粉字带给人一种Bar的感觉，是时候要来一杯酒了！
而这图则只是下了一级阶梯而已，就变十分温馨和谐的感觉啊！完全是截然不同的两个感觉。
还有一边，也是走舒适自然风。
店内并没有主食，都是以咖啡以及简食为主。
虽然选择不多，但是它的牛油果热狗挺有水准的，大家来这边，记得要点一个试试哟～
3F看到的景色，虽然不是很特别，但看著还是有一种小治愈。
（提提大家千万不要正午来，会热到晕的，拍照也不美。）
这边也是其中的拍摄地哦！就是用鞋开酒的画面，大家还记得吗？
의외의조합
地址：서울특별시 중구 동호로17길 121
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