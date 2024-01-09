韓娛圈又一「寵妻」人設崩塌！姜京俊靠老婆、孩子提升知名度，現在卻出軌有夫之婦！舊事被翻，原來就有「前科」

男演員姜京俊通姦一事爆發的第7日，事情持續發酵中，至今為止他本人尚未對此作出過任何回應。

去年12月26日，姜京俊被起訴通姦，出軌一名有夫之婦，被對方的丈夫告上法庭並求償5000萬韓幣。 原告稱姜京俊明知女方有家庭卻依舊與其有染。 該事情也在上週被韓媒爆料出來，引起韓網一片譁然。 醜聞爆發之前，姜京俊也一直經營著好丈夫、好爸爸的完美人設。

姜京俊的妻子張申英也是一名演員，兩人因為拍攝電視劇《荊棘花》而結緣，戲中姜京俊扮演的「赫民」是個十足的渣男，對女主思美（張申英 飾）性侵未遂，最後更害得思美墜樓，為了掩蓋事實，和好友書源聯手製造假車禍，最後更想致成為植物人的思美於死地。 戲裡的兩人雖然是仇人，但戲外卻發展成為了戀人。 而張申英此前還有過一段短暫的婚姻，育有一個兒子，離婚後孩子一直跟隨她生活，而姜京俊雖然比張申英小一歲，但一直未婚。 雙方的父母十分反對兩人的戀情，但姜京俊對這段感情表現出了極大的堅持和信心，兩人在2017年播出的《同床異夢》中展示了他們在一起的決心和共同面對生活的幸福，這才改變父母們的態度並得到了廣大民眾的支持。



節目中姜京俊不僅疼愛張申英，對張申英和前夫所生的兒子也視如己出。 2018年，兩人終於步入婚姻的殿堂，2019年張申英為姜京俊生下了兒子。 姜京俊還帶著小兒子參加了《超人回來了》，他以寵妻愛孩子的正面形象受到觀眾們的喜歡，連帶著知名度也得到了很大的提升。



正當所有人都覺得張申英獲得了幸福的時候，姜京俊卻爆出桃色醜聞，出軌的還是有夫之婦，兩個家庭為之破碎，令大眾對他大失所望。 事情曝光後，姜京俊所屬經紀公司先是表示「可能存在誤會，會依次回應」，半天之後又突然改口表示：「關於新聞報導，公司內部也想要確認，但這是演員的私生活，公司無法回應，並且他的經紀合約於2023年10月已經到期。 」火速與姜京俊劃清了界限。

於此同時，姜京俊曾經在節目上的發言再次被提及，他被民眾吐槽「喜歡挖牆腳」。 當時節目中姜京俊公開了自己與女友的戀愛故事，稱：「 是在滑雪場認識的，其實當時她已經有男友了，她先認出了我，然後要求合影，我很好奇護目鏡下藏著的臉，然後就去看了，沒想到她那麼漂亮，回家的路上因為太想見她就返回去找她，打了電話給她，沒想到她居然出來見我了，雖然知道不行，但心情卻很好。 我突然親吻她，她也沒有拒絕，最後她決定和男友分手，不過當時她和男友也處於快分手的狀態了。 」舊事被翻也引來了不少網友的斥責。



目前，姜京俊突然關閉了個人IG，不少網友則湧入張申英的IG裡留言，表示：「和孩子一起好好整理心情」、「不要動搖，加油哦」、「考慮到孩子也請饒恕他吧」、「前夫詐騙，現任出軌，姐姐也太可憐了」等。

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