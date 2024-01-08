《超人回來了》姜景晙爆婚外情！與已婚女曖昧訊息曝光後，經紀公司秒切割：合約已經到期

演員姜景晙的經紀公司 K Star Global 就婚外戀疑惑表示，和姜景晙的專屬合約已經到期，劃清界限。

今日（8日） K Star Global 表示：「公司內部原本想確認上午報導的內容，但因爲是有關演員個人私生活的內容，所以公司好像沒有可以回答的部分。」

接著補充道「姜景晙和公司的專屬合約已經在2023年10月到期，在拍攝《超人回來了》期間進行支援，正在討論延長專屬合約的問題。但是這次事件發生後，決定在解決之前，中斷專屬合約延長的討論。對此事件引起社會爭議，在此表示歉意。」



姜景晙在去年12月被指爲通姦男,，起訴要求賠償5000萬韓元的損失。起訴人主張姜景晙明知自己的妻子是有夫之婦，但還是發生婚外情。事件爆發後，經紀公司方面否認相關疑惑，稱「雙方存在誤會」。但...今日上午韓媒《體育朝鮮》公開疑似姜景晙和有夫之婦A某對話後，引起軒然大波，經紀公司也馬上劃清界限。該對話中包含「好想你」、「想擁抱你」、「我愛你」、「我不想和親愛的你喝酒，喝酒是藉口」等內容。



姜景晙在2013年與張伸瑛在《荊棘花》中合作發展成為戀人，經過5年的熱戀，兩人在2018年結婚，夫妻倆還曾一起出演《同床異夢2 - 你是我的命運》，姜景晙還帶著兒子出演《超人回來了》，展現家人之間和睦的樣子，給觀眾帶來感動。由於這次的事件，姜景晙事實上已經退出正在出演《超人回來了》。製作組在4日表示：「目前沒有姜景晙相關的拍攝部分，今後的拍攝將在本案完全解決後進行討論。」



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