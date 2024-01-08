【韓網熱帖】《超人回來了》姜景晙被爆出軌人妻，曖昧簡訊公開

在《超人回來了》中展現好丈夫、好父親形象的姜景晙（姜慶俊），今日遭韓起底媒與人妻互發曖昧對話。

姜慶俊12月26日被出軌對象的丈夫起訴，原告稱姜慶俊明知女子A某有家庭仍與她發生不當行為、破壞了一個家庭，索賠5千萬韓元。

「體育朝鮮」今日公開姜慶俊與A女在Telegram對話，A女說「我想你」，姜慶俊回「我想抱住妳」;姜慶俊說「我愛你」，A女以害羞emoji回答;姜慶俊說「我想和妳一起、不想喝酒。 酒只是藉口」; A女問「在做什麼？」，姜慶俊答「在想妳」。



韓國網友評論：

1. 愛妻形象全是假的嗎，嘔

2. 小孩們受到的傷害要怎麼辦？

3. 心疼張伸瑛和兩個兒子

4. 如果要這樣，何必在節目裡公開小孩和爸媽呢？

5. 拜託不要做見不得人的事

6. 安靜打離婚官司就好，有必要公開對話內容嗎？不是袒護出軌男，是擔心張伸瑛和小孩

7. 那麼從一開始就不要販賣私生活啊，如果這樣講，大眾也沒義務知道姜慶俊夫妻的愛情故事、小孩們的關係啊。 誰叫他在電視上公開家人面孔和TMI、求關注、打造愛妻人設賺錢呢

8. 現在普通人出軌也會被曝光，與其說記者公開這件事不對，更該說是出軌的人不對吧？真的有愛到寧願放棄好不容易構建的家庭嗎...

9. 確實是深情男人，問題是對象不止一個

10. 大兒子正是青春期，應該對周圍的看法很敏感...

11. 靠結婚出名、在《同床異夢》《超回》打造溫暖爸爸形象的人居然這樣，更令人震驚

12. 藝人果然不是普通人能當的，普通人單是出軌就夠心虛了，他居然一邊賣愛妻人設一邊毫不在意地出軌

13. 哇這世上一個值得相信的人都沒有

14. 這一次真的希望是誤報ᅲᅲ

15. 我逐漸質疑藝人出軌之類的私生活有必要這麼具體地報導嗎... 把kkt Telegram對話都作為消遣詳細地公開給大眾，有點奇怪。 出軌受害者的家人們真的希望這樣嗎，反而會覺得羞恥吧

出處：https://theqoo.net/hot/3063672862

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