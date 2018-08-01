朴敘俊談《金秘書為何那樣》床戲：在現場的氛圍充滿曖昧和情慾

一部《金秘書為何那樣》讓朴敘俊和朴敏英的人氣再攀升，日前兩人又傳出已秘戀交往3年，雖然當事人已否認，但仍未能平息這股緋聞。剛剛結束電視劇拍攝的朴敘俊接受了媒體的採訪，提到了拍戲過程中的趣事。
《金秘書為何那樣》中最吸引人的就是李副會長和金秘書之間的羅曼史，李英俊和金美笑的超高速愛情看得觀眾們心花怒放，其中的火辣床戲更是讓觀眾們看得面紅耳赤。
提到這場羞澀的床戲，朴敘俊稱：「演床戲對演員來說其實挺難的，需要依賴導演，劇本上寫的也不詳細，需要在現場發揮，比起我的個人想法，更側重於現場性，兩人是什麼關係， 是初夜還是交往了很久的情侶，這些才重要。」
亦表示：「床戲引發關注並不是畫面有多情色，其實很大一部分原因是片場氛圍本身就充滿曖昧和情慾，再加上從第一集開始就積累的情感，因為這些才會被關注。 攝影師在現場拍的也很辛苦，我看了播出之後也發現他拍的角度有點像偷拍。」
接著話題自然就轉到了緋聞女友朴敏英身上，對於是否會在現實生活中交往，朴敘俊表示：「因為在劇中是相愛的關係，所以肯定會去想這個人的優點是什麼，要覺得她很美，帶著這樣的心情去表演，當然她原本就很美，這樣的過程中產生好感也是理所當然的，所以（是否會交往）真的沒法給出準確答案，這些都無法預測，需要時間來驗證。」
「圖：tvN Drama YouTube截圖；tvN Drama Official Facebook」
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