朴叙俊谈《金秘书为何那样》床戏：在现场的氛围充满暧昧和情欲

一部《金秘书为何那样》让朴叙俊和朴敏英的人气再攀升，日前两人又传出已秘恋交往3年，虽然当事人已否认，但仍未能平息这股绯闻。刚刚结束电视剧拍摄的朴叙俊接受了媒体的采访，提到了拍戏过程中的趣事。
《金秘书为何那样》中最吸引人的就是李副会长和金秘书之间的罗曼史，李英俊和金美笑的超高速爱情看得观众们心花怒放，其中的火辣床戏更是让观众们看得面红耳赤。
提到这场羞涩的床戏，朴叙俊称：「演床戏对演员来说其实挺难的，需要依赖导演，剧本上写的也不详细，需要在现场发挥，比起我的个人想法，更侧重於现场性，两人是什么关系， 是初夜还是交往了很久的情侣，这些才重要。」
亦表示：「床戏引发关注并不是画面有多情色，其实很大一部分原因是片场氛围本身就充满暧昧和情欲，再加上从第一集开始就积累的情感，因为这些才会被关注。 摄影师在现场拍的也很辛苦，我看了播出之后也发现他拍的角度有点像偷拍。」
接著话题自然就转到了绯闻女友朴敏英身上，对於是否会在现实生活中交往，朴叙俊表示：「因为在剧中是相爱的关系，所以肯定会去想这个人的优点是什么，要觉得她很美，带著这样的心情去表演，当然她原本就很美，这样的过程中产生好感也是理所当然的，所以（是否会交往）真的没法给出准确答案，这些都无法预测，需要时间来验证。」
「图：tvN Drama YouTube截图；tvN Drama Official Facebook」
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