不愧是公演型偶像！MAMAMOO 首爾演唱會門票火速售罄
KPOP 2018年7月31日 星期二12:50 施乃琪
屢次挑戰新風格的 MAMAMOO 不只有因信賴而聽的音樂作品，現場表演當然更不容錯過啦！昨晚有幸運 Moomoo 搶到首爾場演唱會的門票嗎？
MAMAMOO 昨晚（30 日）在 MelOn Ticket 上開賣了第三次專場演唱會《2018 MAMAMOO CONCERT 4season S/S》的門票，結果不過短短兩分鐘就被歌迷搶購一空。
《2018 MAMAMOO CONCERT 4season S/S》將於韓國時間 8 月 18 日傍晚六點、19 日傍晚五點，在奧林匹克公園 SK 手球場登場。暌違一年半才再度開唱的 MAMAMOO，為期待已久的 Moomoo 開出多達 5000 席次的規模，整整超過以往的兩倍，結果門票依然一瞬間就全數售罄。
如果來不及訂好票去看首爾場也沒關係，別忘了 MAMAMOO 也會於 9 月 1、2 兩日接力在台灣和香港開唱哦！
（照片與影片來源：RBW）
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