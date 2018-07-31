不愧是公演型偶像！MAMAMOO 首爾演唱會門票火速售罄

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屢次挑戰新風格的 MAMAMOO 不只有因信賴而聽的音樂作品，現場表演當然更不容錯過啦！昨晚有幸運 Moomoo 搶到首爾場演唱會的門票嗎？

MAMAMOO 昨晚（30 日）在 MelOn Ticket 上開賣了第三次專場演唱會《2018 MAMAMOO CONCERT 4season S/S》的門票，結果不過短短兩分鐘就被歌迷搶購一空。

《2018 MAMAMOO CONCERT 4season S/S》將於韓國時間 8 月 18 日傍晚六點、19 日傍晚五點，在奧林匹克公園 SK 手球場登場。暌違一年半才再度開唱的 MAMAMOO，為期待已久的 Moomoo 開出多達 5000 席次的規模，整整超過以往的兩倍，結果門票依然一瞬間就全數售罄。



如果來不及訂好票去看首爾場也沒關係，別忘了 MAMAMOO 也會於 9 月 1、2 兩日接力在台灣和香港開唱哦！



（照片與影片來源：RBW）

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