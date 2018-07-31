不愧是公演型偶像！MAMAMOO 首尔演唱会门票火速售罄
KPOP 2018年7月31日 星期二12:50 施乃琪
屡次挑战新风格的 MAMAMOO 不只有因信赖而听的音乐作品，现场表演当然更不容错过啦！昨晚有幸运 Moomoo 抢到首尔场演唱会的门票吗？
MAMAMOO 昨晚（30 日）在 MelOn Ticket 上开卖了第三次专场演唱会《2018 MAMAMOO CONCERT 4season S/S》的门票，结果不过短短两分钟就被歌迷抢购一空。
《2018 MAMAMOO CONCERT 4season S/S》将於韩国时间 8 月 18 日傍晚六点、19 日傍晚五点，在奥林匹克公园 SK 手球场登场。暌违一年半才再度开唱的 MAMAMOO，为期待已久的 Moomoo 开出多达 5000 席次的规模，整整超过以往的两倍，结果门票依然一瞬间就全数售罄。
如果来不及订好票去看首尔场也没关系，别忘了 MAMAMOO 也会於 9 月 1、2 两日接力在台湾和香港开唱哦！
（照片与影片来源：RBW）
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