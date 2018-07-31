CNBLUE 全員都要入伍了！李宗泫預定 8 月報到

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今天才剛送正信和敏赫入伍，CNBLUE 最後一個入伍消息也同時來了。雖然很捨不得，還是要準備和宗泫道別囉！

CNBLUE 李正信和姜敏赫選在今天（31 日）攜手入伍，FNC Entertainment 又接著宣布唯一還沒入伍的李宗泫也會以陸軍現役的身份在 8 月時入伍。其實昨天他也在自己的 Instagram 上發出了水果和跑步機的照片，表示：「好多人送了禮物祝我當兵順利，我會認真吃的！不過已經胖了點，看來要好好健身再去當兵啦！」

和其他成員一樣，宗泫也想要安靜低調地展開軍旅生活，因此 FNC Entertainment 表示：「依照藝人的意願，我們不會公開報到入伍的日期和地點。」

今年鄭容和在 3 月 5 日閃電入伍，不到半年後其他成員也陸續當兵去；雖然短時間內一下子向所有人告別對粉絲 BOICE 而言絕對不容易，但這也意味著 CNBLUE 的空白期會縮到最短，兩年後就能很快地以完整之姿回到大家身邊啦！



（照片來源：FNC Entertainment、mr_kanggun、leejungshin91）

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