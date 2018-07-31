CNBLUE 全员都要入伍了！李宗泫预定 8 月报到
明星 2018年7月31日 星期二12:39 施乃琪
今天才刚送正信和敏赫入伍，CNBLUE 最后一个入伍消息也同时来了。虽然很舍不得，还是要准备和宗泫道别罗！
CNBLUE 李正信和姜敏赫选在今天（31 日）携手入伍，FNC Entertainment 又接著宣布唯一还没入伍的李宗泫也会以陆军现役的身份在 8 月时入伍。其实昨天他也在自己的 Instagram 上发出了水果和跑步机的照片，表示：「好多人送了礼物祝我当兵顺利，我会认真吃的！不过已经胖了点，看来要好好健身再去当兵啦！」
和其他成员一样，宗泫也想要安静低调地展开军旅生活，因此 FNC Entertainment 表示：「依照艺人的意愿，我们不会公开报到入伍的日期和地点。」
今年郑容和在 3 月 5 日闪电入伍，不到半年后其他成员也陆续当兵去；虽然短时间内一下子向所有人告别对粉丝 BOICE 而言绝对不容易，但这也意味著 CNBLUE 的空白期会缩到最短，两年后就能很快地以完整之姿回到大家身边啦！
（照片来源：FNC Entertainment、mr_kanggun、leejungshin91）
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