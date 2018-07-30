看起來明明很瘦！ 李孝利&金成鈴&惠利等女星真實體重公開，最高數值60kg！

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體重大概是所有女生都想回避的話題吧XDD但是這幾位女明星都大方公開了自己的體重，而且有一些還蠻出人意料的！

李孝利

李孝利在JTBC真人秀《孝利家民宿2》裡說：「我好像長胖了。 現在體重有55.6kg。 」老公李尚順安慰她說：「看起來沒有胖啊。 」李孝利說：「拍第一季的時候只有52kg呢，長了3.6kg。 」

Girl’s Day 惠利

惠利拍攝MBC真人秀《真正的男人》時現場量過體重！ 她在官方資料是身高167cm、體重47kg，不過現場測量結果卻是166cm、51kg~惠利說：「沒有這麼重啦，舞台麥克也也很重的！ 」

李伊

李伊憑《鬼怪》裡美豔的三神奶奶、《和遊記》裡的馬秘書給大家留下了深刻印象，不久前她出演MBC的《Section TV 演藝通信》，看到個人資料裡寫的身高和體重分別是168cm和48kg，親自給改成了52kg！ 還說：「體重和看起來的模樣不太一樣。 」

不妥也許因為李伊經常在健身，增長的重量全都是肌肉，完全不顯胖！



金成鈴

51歲的美魔女金成鈴今年5月出演JTBC的《拜託了雪櫃(冰箱)》時透露：「現在體重54kg。 心願是再減1kg，但是真的好難。 很多人以為我還不到50kg、穿44碼的衣服，其實不是這樣的。 現在衣服都是55碼了。 」

全昭旻

全昭旻今年6月出演SBS節目《Running Man》時，簽署了在英國進行「機翼行走Wing Walking」的同意書。 當時有規定超過80kg就不能參加，全昭旻還笑說：「那我要再長30kg才行。 」雖然最後在體重欄裡寫了53kg，還是很輕盈的啊~

少女注意報成員智性

女團少女注意報的成員智性，剛出道時就因為公開體重60kg而引起關注，整個團都被稱為「60dol」（60kg的idol），最近在showcase上還表示：「會努力在維持60kg體重的同時變更美。 」

（圖源：Cosmopolitan，ELLE，李伊IG，KSD，金成鈴IG，少女注意報FB）

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