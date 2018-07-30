看起来明明很瘦！ 李孝利&金成铃&惠利等女星真实体重公开，最高数值60kg！

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体重大概是所有女生都想回避的话题吧XDD但是这几位女明星都大方公开了自己的体重，而且有一些还蛮出人意料的！

李孝利

李孝利在JTBC真人秀《孝利家民宿2》里说：「我好像长胖了。 现在体重有55.6kg。 」老公李尚顺安慰她说：「看起来没有胖啊。 」李孝利说：「拍第一季的时候只有52kg呢，长了3.6kg。 」

Girl’s Day 惠利

惠利拍摄MBC真人秀《真正的男人》时现场量过体重！ 她在官方资料是身高167cm、体重47kg，不过现场测量结果却是166cm、51kg~惠利说：「没有这么重啦，舞台麦克也也很重的！ 」

李伊

李伊凭《鬼怪》里美艳的三神奶奶、《和游记》里的马秘书给大家留下了深刻印象，不久前她出演MBC的《Section TV 演艺通信》，看到个人资料里写的身高和体重分别是168cm和48kg，亲自给改成了52kg！ 还说：「体重和看起来的模样不太一样。 」

不妥也许因为李伊经常在健身，增长的重量全都是肌肉，完全不显胖！



金成铃

51岁的美魔女金成铃今年5月出演JTBC的《拜托了雪柜(冰箱)》时透露：「现在体重54kg。 心愿是再减1kg，但是真的好难。 很多人以为我还不到50kg、穿44码的衣服，其实不是这样的。 现在衣服都是55码了。 」

庭沼珉

庭沼珉今年6月出演SBS节目《Running Man》时，签署了在英国进行「机翼行走Wing Walking」的同意书。 当时有规定超过80kg就不能参加，庭沼珉还笑说：「那我要再长30kg才行。 」最后在体重栏里写了53kg，还是很轻盈的啊~

少女注意报成员智性

女团少女注意报的成员智性，刚出道时就因为公开体重60kg而引起关注，整个团都被称为「60dol」（60kg的idol），最近在showcase上还表示：「会努力在维持60kg体重的同时变更美。 」

（图源：Cosmopolitan，ELLE，李伊IG，KSD，金成铃IG，少女注意报FB）

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