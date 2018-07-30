《人狼》姜棟元：這次與韓孝周的共同拍攝比《宅配男逃亡曲》更多

電影《人狼》中的主要演員姜棟元與韓孝周在電影中飾演一對戀人，姜棟元在日前接受訪問時也發表了關於拍攝時的感想。
電影《人狼》描述南北韓為了統一，宣布了五年的準備企劃，而反對統一的恐怖組織出現，造成混亂局面的2029年。以警察組織特攻隊與情報機關公安部門為中心，一場令人幾乎窒息的權力對決就此展開，其中被稱為“狼”的人類兵器，我們叫他人狼。
姜棟元在《人狼》中飾演一位特機隊精銳要員林忠慶，在林忠慶眼前死亡的紅色風衣少女的姐姐李允熙，則是由韓孝周飾演。姜棟元與韓孝周在《人狼》中互相療癒彼此的傷痛，也逐漸培養出兩人的戀情，兩人也在先前的作品《宅配男逃亡曲》中合作演出高中好友，演出初戀純純的愛。
姜棟元當然也擔心他與韓孝周再次演出戀人的感覺會讓觀眾覺得與之前重疊，他說：“雖然我自己覺得還好，不過看起來金知雲（《人狼》導演）導演好像滿煩惱的，雖然製作組還因此開會，不過大家感覺應該還可以吧。”
金知雲導演也補充說明：“姜棟元與韓孝周在合作《宅配男逃亡曲》劇中有著一點點的談情說愛，這次也一樣並沒有太多兩個人約會的戲碼。”在《宅配男逃亡曲》中姜棟元因為被懷疑為殺人犯而展開逃亡之路，劇中許多狂奔的逃亡戲碼，與韓孝周的粉紅泡泡說真的也不算多。
姜棟元在《人狼》感受到了前作中無法與韓孝周有更多互動的遺憾，他表示《宅配男逃亡曲》中跟韓孝周一同出現的戲份並不多，有點可惜，不過這次《人狼》比之前多了很多合作戲碼，而且共同拍攝時都相當自在愉快。
不過在《人狼》中其實省略了很多姜棟元與韓孝周如何墜入情網的過程，所以兩人的關係會令人感到有些突然，姜棟元也非常能理解觀眾的感受，他說：“也曾想過如果再多加強一點感情線的描述是不是會讓大家更容易理解？其實與韓孝周浪漫愛情戲的場次也都拍攝了，也有著林忠慶成功脫逃後來到允熙家門前的一場戲。”
“我們也是與導演聊了很多才了解，林忠慶與允熙的交往是否各有自己的目的？互相感受到了對方的苦痛，不過在情勢所逼不得不這麼做。”姜棟元更說明了兩人盤根錯節的複雜內心世界，希望有助於觀眾更快理解劇情內容。《人狼》已於7月25日在韓國上映。
照片: 《人狼》《宅配男逃亡曲》劇照、Warner Brothers Korea
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究