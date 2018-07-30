《人狼》姜栋元：这次与韩孝周的共同拍摄比《宅配男逃亡曲》更多

电影《人狼》中的主要演员姜栋元与韩孝周在电影中饰演一对恋人，姜栋元在日前接受访问时也发表了关於拍摄时的感想。
电影《人狼》描述南北韩为了统一，宣布了五年的准备企划，而反对统一的恐怖组织出现，造成混乱局面的2029年。以警察组织特攻队与情报机关公安部门为中心，一场令人几乎窒息的权力对决就此展开，其中被称为“狼”的人类兵器，我们叫他人狼。
姜栋元在《人狼》中饰演一位特机队精锐要员林忠庆，在林忠庆眼前死亡的红色风衣少女的姐姐李允熙，则是由韩孝周饰演。姜栋元与韩孝周在《人狼》中互相疗愈彼此的伤痛，也逐渐培养出两人的恋情，两人也在先前的作品《宅配男逃亡曲》中合作演出高中好友，演出初恋纯纯的爱。
姜栋元当然也担心他与韩孝周再次演出恋人的感觉会让观众觉得与之前重叠，他说：“虽然我自己觉得还好，不过看起来金知云（《人狼》导演）导演好像满烦恼的，虽然制作组还因此开会，不过大家感觉应该还可以吧。”
金知云导演也补充说明：“姜栋元与韩孝周在合作《宅配男逃亡曲》剧中有著一点点的谈情说爱，这次也一样并没有太多两个人约会的戏码。”在《宅配男逃亡曲》中姜栋元因为被怀疑为杀人犯而展开逃亡之路，剧中许多狂奔的逃亡戏码，与韩孝周的粉红泡泡说真的也不算多。
姜栋元在《人狼》感受到了前作中无法与韩孝周有更多互动的遗憾，他表示《宅配男逃亡曲》中跟韩孝周一同出现的戏份并不多，有点可惜，不过这次《人狼》比之前多了很多合作戏码，而且共同拍摄时都相当自在愉快。
不过在《人狼》中其实省略了很多姜栋元与韩孝周如何坠入情网的过程，所以两人的关系会令人感到有些突然，姜栋元也非常能理解观众的感受，他说：“也曾想过如果再多加强一点感情线的描述是不是会让大家更容易理解？其实与韩孝周浪漫爱情戏的场次也都拍摄了，也有著林忠庆成功脱逃后来到允熙家门前的一场戏。”
“我们也是与导演聊了很多才了解，林忠庆与允熙的交往是否各有自己的目的？互相感受到了对方的苦痛，不过在情势所逼不得不这么做。”姜栋元更说明了两人盘根错节的复杂内心世界，希望有助於观众更快理解剧情内容。《人狼》已於7月25日在韩国上映。
照片: 《人狼》《宅配男逃亡曲》剧照、Warner Brothers Korea
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