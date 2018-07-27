《金秘書為何那樣》令人印象深刻的經典台詞TOP7！
韓劇 2018年7月27日 星期五11:46 ZJM
已經大結局了，真的好捨不得~ 有哪些讓你記憶猶新的台詞嗎？
#1 「不覺得耀眼嗎？ 我身上散發的光環！ 」
自戀的副會長在金秘書和朋友面前做的動作。
#2 「英俊這傢伙」
自我陶醉的李英俊用第三人稱稱讚自己。
#3 「既不是誰的秘書，也不是誰的一家之長，就只是金微笑的人生」
金微笑辭職的原因就是想去尋找自己的人生。
#4 「因為喜歡你，對不起這麼晚才回覆你無數次的告白，我喜歡副會長」
在第八集金微笑終於向李英俊告白。
#5 「拼命地逼迫，就像推土機」
李英俊和金微笑的戀愛速度不同步，金微笑說李英俊像一味追逼的推土機，這甚至讓「推土機」登上當天熱搜。 後來鄭有美的登場讓金微笑多了「嫉妒推土機」的稱號~
#6 「我要當微笑的老公，想和金微笑結婚」
光是示愛就不知道多少次~
#7 「可以嫁給我嗎？ 」
在李英俊親自準備的求婚儀式上，一句經典老套的求婚台詞卻依然讓人心動~
圖：朴敘俊IG、tvN
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