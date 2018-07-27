《金秘书为何那样》令人印象深刻的经典台词TOP7！

《金秘书为何那样》令人印象深刻的经典台词TOP7！

韩剧   2018年7月27日   星期五11:46   ZJM  

已经大结局了，真的好舍不得~ 有哪些让你记忆犹新的台词吗？

#1 「不觉得耀眼吗？ 我身上散发的光环！ 」
自恋的副会长在金秘书和朋友面前做的动作。

#2 「英俊这家伙」
自我陶醉的李英俊用第三人称称赞自己。

#3 「既不是谁的秘书，也不是谁的一家之长，就只是金微笑的人生」
金微笑辞职的原因就是想去寻找自己的人生。

#4 「因为喜欢你，对不起这么晚才回覆你无数次的告白，我喜欢副会长」
在第八集金微笑终於向李英俊告白。

#5 「拼命地逼迫，就像推土机」
李英俊和金微笑的恋爱速度不同步，金微笑说李英俊像一味追逼的推土机，这甚至让「推土机」登上当天热搜。 后来郑有美的登场让金微笑多了「嫉妒推土机」的称号~

#6 「我要当微笑的老公，想和金微笑结婚」
光是示爱就不知道多少次~

#7 「可以嫁给我吗？ 」
在李英俊亲自准备的求婚仪式上，一句经典老套的求婚台词却依然让人心动~

图：朴叙俊IG、tvN

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