[有片]《她們的故事》連丁海寅都大受感動! 奶奶們親自問候觀眾
電影 2018年7月27日 星期五09:47 Erin
改編自真實事件「關釜裁判」的新片《她們的故事》，勇敢揭開南韓慰安婦賺人熱淚的痛苦與奮鬥，本片除了找來「南韓最美人妻」金喜愛與「國民媽媽」金海淑頃力主演，更集結《與神同行》芮秀貞、《主君的太陽》李龍女，以及《那才是我的世界》文淑等多位實力派女星共同演出。於7月27日正式在台上映。
1990年代後期，東南亞共11個國家向日本政府提出「慰安婦」受害者訴訟，其中「關釜裁判」就是第一樁、也是唯一一樁取得部分勝訴、並獲得國家賠償的官司。電影《她們的故事》正是描寫這群勢單力薄的慰安婦奶奶們，孤軍奮戰對抗日本政府的傳奇故事。奶奶演員們無不使出渾身解數，除了以老戲骨紮實的演技詮釋，更努力學習不同方言腔調，讓角色更加真實且令人難忘。
因為在夯片《與神同行》飾演慈母，而在亞洲打開知名度的芮秀貞，就參考導演閔奎東錄下的真實脫北者腔調，練就一口完美的平壤方言，金海淑演出過無數角色，更說到這部戲中的角色是她從影生涯的最大挑戰，還令她患上了憂鬱症。本片在2018年坎城影展世界首映時，引起全場觀眾熱淚盈眶、掌聲不斷。不僅如此，本片在韓國上映後也是好評如潮，有「國民年下男」之稱的當紅男星丁海寅，就曾公開大讚本片：「希望會有很多人去看這部電影，因為電影真的很棒！」
《她們的故事》將於7月27日在台上映。
照片/影片：采昌國際多媒體
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