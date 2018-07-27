[有片]《她们的故事》连丁海寅都大受感动! 奶奶们亲自问候观众
电影 2018年7月27日 星期五09:47 Erin
改编自真实事件「关釜裁判」的新片《她们的故事》，勇敢揭开南韩慰安妇赚人热泪的痛苦与奋斗，本片除了找来「南韩最美人妻」金喜爱与「国民妈妈」金海淑顷力主演，更集结《与神同行》芮秀贞、《主君的太阳》李龙女，以及《那才是我的世界》文淑等多位实力派女星共同演出。於7月27日正式在台上映。
1990年代后期，东南亚共11个国家向日本政府提出「慰安妇」受害者诉讼，其中「关釜裁判」就是第一桩、也是唯一一桩取得部分胜诉、并获得国家赔偿的官司。电影《她们的故事》正是描写这群势单力薄的慰安妇奶奶们，孤军奋战对抗日本政府的传奇故事。奶奶演员们无不使出浑身解数，除了以老戏骨扎实的演技诠释，更努力学习不同方言腔调，让角色更加真实且令人难忘。
因为在夯片《与神同行》饰演慈母，而在亚洲打开知名度的芮秀贞，就参考导演闵奎东录下的真实脱北者腔调，练就一口完美的平壤方言，金海淑演出过无数角色，更说到这部戏中的角色是她从影生涯的最大挑战，还令她患上了忧郁症。本片在2018年坎城影展世界首映时，引起全场观众热泪盈眶、掌声不断。不仅如此，本片在韩国上映后也是好评如潮，有「国民年下男」之称的当红男星丁海寅，就曾公开大赞本片：「希望会有很多人去看这部电影，因为电影真的很棒！」
《她们的故事》将於7月27日在台上映。
照片/影片：采昌国际多媒体
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