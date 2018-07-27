最多破三億 MV 擁有者！防彈少年團〈MIC Drop〉點閱數火速再下一城

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3 月時防彈少年團的混音版 "MIC Drop" 點閱數才剛風光突破兩億大關，在新作問世後依然持續受到熱烈支持，不到半年內又來到下一個境界啦！

在昨天（26 日）傍晚六點左右，防彈少年團和 DJ 史蒂夫・青木合作的混音版 “MIC Drop” MV 點閱數正式飆破三億大關，距離發行才不過八個月的時間。

“MIC Drop” 收錄在防彈少年團去年 9 月發行的上一張專輯〈Love Yourself 承 “Her”〉中，後來因為與史蒂夫・青木合作而特別推出混音版 MV，一公開立刻在全世界掀起熱烈迴響，甚至獲選為人氣美劇《矽谷群瞎傳》的插曲。



而目前以 “DNA” 為首，防彈少年團已經有 “FIRE”、“DOPE”、 “Blood, Sweat & Tears” 和 “MIC Drop” 這 5 支點閱數破三億的 MV，此外更有另外 8 支破億 MV，依然是當前成績最佳的韓國團體。

在下個月的 24 日防彈少年團也要發行改版專輯〈Love Yourself 結 “Answer”〉了，相信這也意味著新一波紀錄即將誕生啦！



（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）

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