最多破三亿 MV 拥有者！防弹少年团〈MIC Drop〉点阅数火速再下一城

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3 月时防弹少年团的混音版 "MIC Drop" 点阅数才刚风光突破两亿大关，在新作问世后依然持续受到热烈支持，不到半年内又来到下一个境界啦！

在昨天（26 日）傍晚六点左右，防弹少年团和 DJ 史蒂夫・青木合作的混音版 “MIC Drop” MV 点阅数正式飙破三亿大关，距离发行才不过八个月的时间。

“MIC Drop” 收录在防弹少年团去年 9 月发行的上一张专辑〈Love Yourself 承 “Her”〉中，后来因为与史蒂夫・青木合作而特别推出混音版 MV，一公开立刻在全世界掀起热烈回响，甚至获选为人气美剧《矽谷群瞎传》的插曲。



而目前以 “DNA” 为首，防弹少年团已经有 “FIRE”、“DOPE”、 “Blood, Sweat & Tears” 和 “MIC Drop” 这 5 支点阅数破三亿的 MV，此外更有另外 8 支破亿 MV，依然是当前成绩最佳的韩国团体。

在下个月的 24 日防弹少年团也要发行改版专辑〈Love Yourself 结 “Answer”〉了，相信这也意味著新一波纪录即将诞生啦！



（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）

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