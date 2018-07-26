姜漢娜解約糾紛新進展！原所屬社Fantagio遭韓國演藝管理協會封殺！
明星 2018年7月26日 星期四14:15 Yuan
姜漢娜昨日透露正在等待演藝管理協會的最終結果，而演藝管理協會在今日也說明了情況，並表示：「禁止協會的會員和Fantagio有任何業務合作。」
昨日，Fantagio向媒體發表聲明表示：「在2013年和姜漢娜簽訂專屬條約之後，所有的電視劇、電影和廣告等活動也都由公司管理。但在今年三月開始到現在的這四個月期間，姜漢娜獨自私下交涉電視劇的出演，並拒絕與公司聯絡，已經違反了專屬合約的行為，公司將採取法律手段應對。」
姜漢娜昨日出席和池晟、韓志旼、張勝祖等人主演的tvN新劇《認識的妻子》發佈會，她也在IG發表了自己的立場，當中提到：「我在三月中旬就已經通報了想要和所屬社Fantagio解除專屬合約，之後我也向韓國演藝管理協會提交了糾紛調解申請，並親自去說明了相關情況，現在正在等待演藝管理協會下達關於糾紛調解的最終結果。在《認識的妻子》發佈會上，發表了和前所屬社相關的事情，覺得十分過意不去，要和大家說聲抱歉。」
在今日，韓國演藝管理協會表示：「Fantagio新上任的代表並沒有相關經驗，根據法律，該公司從事大眾文化藝術企劃屬於違法經營。姜漢娜、林賢成等四人已經按照規定申請調停，並在等待結果。而該公司的態度和行為讓協會感到非常遺憾，在解約糾紛得到圓滿前，協會所有會員公司都將被禁止與Fantagio有任何業務合作。」
而Fantagio目前有Hello Venus、5urprise（唯一、徐康俊、孔明、姜泰伍和李太奐）、ASTRO和Weki Meki等藝人。
（圖：TVdaily、Fantagio、IG@k_hanna_）
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