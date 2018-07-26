姜汉娜解约纠纷新进展！原所属社Fantagio遭韩国演艺管理协会封杀！
明星 2018年7月26日 星期四14:15 Yuan
姜汉娜昨日透露正在等待演艺管理协会的最终结果，而演艺管理协会在今日也说明了情况，并表示：「禁止协会的会员和Fantagio有任何业务合作。」
昨日，Fantagio向媒体发表声明表示：「在2013年和姜汉娜签订专属条约之后，所有的电视剧、电影和广告等活动也都由公司管理。但在今年三月开始到现在的这四个月期间，姜汉娜独自私下交涉电视剧的出演，并拒绝与公司联络，已经违反了专属合约的行为，公司将采取法律手段应对。」
姜汉娜昨日出席和池晟、韩志旼、张胜祖等人主演的tvN新剧《认识的妻子》发布会，她也在IG发表了自己的立场，当中提到：「我在三月中旬就已经通报了想要和所属社Fantagio解除专属合约，之后我也向韩国演艺管理协会提交了纠纷调解申请，并亲自去说明了相关情况，现在正在等待演艺管理协会下达关於纠纷调解的最终结果。在《认识的妻子》发布会上，发表了和前所属社相关的事情，觉得十分过意不去，要和大家说声抱歉。」
在今日，韩国演艺管理协会表示：「Fantagio新上任的代表并没有相关经验，根据法律，该公司从事大众文化艺术企划属於违法经营。姜汉娜、林贤成等四人已经按照规定申请调停，并在等待结果。而该公司的态度和行为让协会感到非常遗憾，在解约纠纷得到圆满前，协会所有会员公司都将被禁止与Fantagio有任何业务合作。」
而Fantagio目前有Hello Venus、5urprise（唯一、徐康俊、孔明、姜泰伍和李太奂）、ASTRO和Weki Meki等艺人。
（图：TVdaily、Fantagio、IG@k_hanna_）
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