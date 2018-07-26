《金秘書為何那樣》朴敘俊的服裝時尚不只是西裝那麼簡單！
Beauty 2018年7月26日 星期四08:45 ZJM
副會長：我是什麼都完美的男人~
說到朴敘俊在劇中的服裝，估計第一個想到會是西裝。 如果細心留意朴敘俊的西裝，會發現嚴肅的西裝也能穿出各種花樣。
襯衫、領帶、馬甲、外套都是純色的情況，服裝師在色彩搭配上有用心，比如海軍藍+淺粉紅，或者用暖色度高的襯衫作為亮點。
服裝師很擅長運用波點、條紋、純色、格紋之間的搭配，比如條紋襯衫+波點領帶+純色馬甲+純色外套。
不穿著外套的情況同理，比如格紋襯衫+斜粗條紋領帶+純色馬甲。 甚至元素細分下去，又能做更多的變化，比如條紋分為橫紋、豎紋、斜紋，也有不同粗細、間隔的線條。
除了這些套路，還根據不同場合，在領口處做更多變化。 宴會場合戴領結，日常可以省去領帶或者以圓領衫取代襯衫。 規律的花紋圖案能更加出彩，彰顯臻貴高雅。
而朴敘俊的生活裝都是純色，與有層次的職業正裝反差明顯，給人感覺更加舒適親切。
最後，既然是副會長的時尚特輯，怎麼少得了下面這張呢~XD
朴敘俊身材高挑健壯，什麼時尚都能輕鬆消化~
圖：tvN
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