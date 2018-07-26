宋再臨、尹邵熙與SM C&C約滿不再續約！加入新成立的「Grande Anse」
明星 2018年7月26日 星期四08:15 JiaJia
繼張東健、金荷娜和庭沼珉紛紛離開SM C&C後…宋再臨、尹邵熙也決定不再續約，與一直合作的經紀人，在新成立的「Grande Anse」公司簽訂經紀合約。
作為SM C&C旗下新生代演員──文佳煐、宋再臨和尹邵熙都有頗為亮眼的表現，
這個月（7月）迎來合約期滿，動向也備受矚目。
本月初，文佳煐的經紀權確定從SM C&C轉移至KEYEAST 。但SM娛樂已在3月收購KEYEAST股份，成為實質上的最大股東，文佳煐其實還是SM娛樂的成員之一。
而宋再臨、尹邵熙於近期確定，不與SM C&C續約，加入新成立的「Grande Anse」。這是兩位演員從出道初期，一直合作到現在的經紀人所成立的。
另外，尹邵熙主演的MBN新水木劇（週三、四播出）《魔女的愛情》，已於本週迎來首播。
而宋再臨則確定出演JTBC新劇《先熱情地清掃吧》，預計於今年（2018年）11月迎來首播。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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