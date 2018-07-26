宋再临、尹邵熙与SM C&C约满不再续约！加入新成立的「Grande Anse」
明星 2018年7月26日 星期四08:15 JiaJia
继张东健、金荷娜和庭沼珉纷纷离开SM C&C后…宋再临、尹邵熙也决定不再续约，与一直合作的经纪人，在新成立的「Grande Anse」公司签订经纪合约。
作为SM C&C旗下新生代演员――文佳煐、宋再临和尹邵熙都有颇为亮眼的表现，
这个月（7月）迎来合约期满，动向也备受瞩目。
本月初，文佳煐的经纪权确定从SM C&C转移至KEYEAST 。但SM娱乐已在3月收购KEYEAST股份，成为实质上的最大股东，文佳煐其实还是SM娱乐的成员之一。
而宋再临、尹邵熙於近期确定，不与SM C&C续约，加入新成立的「Grande Anse」。这是两位演员从出道初期，一直合作到现在的经纪人所成立的。
另外，尹邵熙主演的MBN新水木剧（周三、四播出）《魔女的爱情》，已於本周迎来首播。
而宋再临则确定出演JTBC新剧《先热情地清扫吧》，预计於今年（2018年）11月迎来首播。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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