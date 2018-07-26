韓劇 火星生活라이프 온 마스 – 離真相還有多遠？

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（劇雷，慎入）翻拍同名英劇非常成功的《火星生活》準備進入收尾了，而ep11、12再次以4.834%刷新自身最高收視，超希望導演能再突破自己前作《傲骨賢妻》的收視記錄。



劇情越走似乎離真相越來越近，循線追下來，泰柱終於找到在2018年證據不足的連環兇手金珉奭，1988年他才7、8歲，於是就猜在2018年槍擊泰柱的是不是在1988年也犯下連續殺人案的哥哥金玄奭？而在ep12最後韓泰柱和兇嫌雙雙落水，教人不禁猜測韓泰柱這一落水，會不會回到2018年從昏迷中甦醒？兇嫌金玄奭是溺水亡故？還是順利逃走？抑或成功被捕？也只有順利逃走，2018年才會再重演。



再來，泰柱也明白了8歲的金珉奭目睹這一切，是造成他人格異常的原因，他會不會為了防止未來發生的兇案，妥善安排金珉奭？畢竟奇蹟的再回到過去，除了解開遺忘記憶背後的真相，另一個不就為了保護無辜生命，讓泰柱改寫了金珉奭的命運？



編導改寫的劇情非常走心，看著韓泰柱一路追下來，發現兇手是在報復，有的被害者居然是加害者，兇嫌只殺傷害過他的人，並沒殺尹警，不是嗎？殺泰柱爸爸是為滅口，但好像沒交待泰柱爸爸是怎麼和兇嫌認識？而當泰柱幾經掙扎把呼吸器丟到犯哮喘的兇嫌金玄奭面前，真的鬆一口氣。從來報復，不該是傷害別人的生命。



加害者曾是被害者、被害者也曾是加害者，這概念的劇情不覺讓人聯想起《信號》。事實的背後往往有一個不為人知的真相、故事，只是我們容易眼見為實下評判。



接下來應該交代從首爾打過來的神秘電話，金玄奭落水前和泰柱說的有人很快會來找他，指的應該都是1988年時空的事，只是泰柱以為是有關穿越之謎，可以幫助他回到2018年。而金玄奭會知道是因尹警把泰柱請她查的首爾電話交給當時身份還沒曝光的他去調查。好了，再說下去就太劇透了，不過編導更動了一些情節設定，還是得繼續往下追看，才知答案是什麼？20180723



#是說這週泰柱姜警CP都沒什麼互動笑梗

#尹警超勇敢的

#只剩4集了

#最後結局泰柱的選擇，是不是等於完全改寫了過去和未來？

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