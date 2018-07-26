韩剧 火星生活라이프 온 마스 – 离真相还有多远？

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（剧雷，慎入）翻拍同名英剧非常成功的《火星生活》准备进入收尾了，而ep11、12再次以4.834%刷新自身最高收视，超希望导演能再突破自己前作《傲骨贤妻》的收视记录。



剧情越走似乎离真相越来越近，循线追下来，泰柱终於找到在2018年证据不足的连环凶手金珉奭，1988年他才7、8岁，於是就猜在2018年枪击泰柱的是不是在1988年也犯下连续杀人案的哥哥金玄奭？而在ep12最后韩泰柱和凶嫌双双落水，教人不禁猜测韩泰柱这一落水，会不会回到2018年从昏迷中苏醒？凶嫌金玄奭是溺水亡故？还是顺利逃走？抑或成功被捕？也只有顺利逃走，2018年才会再重演。



再来，泰柱也明白了8岁的金珉奭目睹这一切，是造成他人格异常的原因，他会不会为了防止未来发生的凶案，妥善安排金珉奭？毕竟奇迹的再回到过去，除了解开遗忘记忆背后的真相，另一个不就为了保护无辜生命，让泰柱改写了金珉奭的命运？



编导改写的剧情非常走心，看著韩泰柱一路追下来，发现凶手是在报复，有的被害者居然是加害者，凶嫌只杀伤害过他的人，并没杀尹警，不是吗？杀泰柱爸爸是为灭口，但好像没交待泰柱爸爸是怎么和凶嫌认识？而当泰柱几经挣扎把呼吸器丢到犯哮喘的凶嫌金玄奭面前，真的松一口气。从来报复，不该是伤害别人的生命。



加害者曾是被害者、被害者也曾是加害者，这概念的剧情不觉让人联想起《信号》。事实的背后往往有一个不为人知的真相、故事，只是我们容易眼见为实下评判。



接下来应该交代从首尔打过来的神秘电话，金玄奭落水前和泰柱说的有人很快会来找他，指的应该都是1988年时空的事，只是泰柱以为是有关穿越之谜，可以帮助他回到2018年。而金玄奭会知道是因尹警把泰柱请她查的首尔电话交给当时身份还没曝光的他去调查。好了，再说下去就太剧透了，不过编导更动了一些情节设定，还是得继续往下追看，才知答案是什么？20180723



#是说这周泰柱姜警CP都没什么互动笑梗

#尹警超勇敢的

#只剩4集了

#最后结局泰柱的选择，是不是等於完全改写了过去和未来？

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