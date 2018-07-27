「雨水節」坐在水泡上露天看電影，你又試過了嗎？

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韓國來到夏天，除了是熱！熱！熱之外，同時也是他們的「梅雨節」。即代表又一年「雨水節」的到來！



有時真的不得不佩服韓國人活在當下的創意，感覺上任何天氣變化都可以成為一種活動。



「雨水節」舉行至今，已踏入第三個年頭，每年這個節日都會引來大小朋友，情侶摯友來到首爾廣場這邊聚集，好好地享受一下這個夏日，以及學習如何把雨水再活用的知識，可說是寄娛樂中學習，一舉兩得。



是次節日除了會有戶外的水活動之外，也會設有不同的攤位活動。



晚上更會有不同的表演，讓大家的一整天都有不同的體驗。這次請來的表演嘉賓有 Zion.T、洪大光、JunTaeIk樂團、Ladies、J Rabbit，分別會在兩晚演出。



2018.07.30(20:00)：Zion.T、洪大光、JunTaeIk樂團

2018.07.31(19:00)：Ladies、J Rabbit

***此為免費演唱會

有比較「動」的演出，也會有比較「靜」的觀賞。露天電影，可能也不太陌生，可是坐在大水泡上，也不得不說：是挺新奇！



這是甚麼都可以嘗試舉辦的節奏～有才啊！

時間：2018.07.30(20:00)

播放電影：《8月的聖誕節》

***此為免費活動



時間：2018.07.28 – 2018.07.31

地點 : 首爾廣場

活動內容除了以上兩個，還包括：

雨水遊樂區(兒童游泳池、滑水道) 、雨中市集（售賣與雨水有人的商品）

圖片來源：官網

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