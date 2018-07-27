「雨水节」坐在水泡上露天看电影，你又试过了吗？

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韩国来到夏天，除了是热！热！热之外，同时也是他们的「梅雨节」。即代表又一年「雨水节」的到来！



有时真的不得不佩服韩国人活在当下的创意，感觉上任何天气变化都可以成为一种活动。



「雨水节」举行至今，已踏入第三个年头，每年这个节日都会引来大小朋友，情侣挚友来到首尔广场这边聚集，好好地享受一下这个夏日，以及学习如何把雨水再活用的知识，可说是寄娱乐中学习，一举两得。



是次节日除了会有户外的水活动之外，也会设有不同的摊位活动。



晚上更会有不同的表演，让大家的一整天都有不同的体验。这次请来的表演嘉宾有 Zion.T、洪大光、JunTaeIk乐团、Ladies、J Rabbit，分别会在两晚演出。



2018.07.30(20:00)：Zion.T、洪大光、JunTaeIk乐团

2018.07.31(19:00)：Ladies、J Rabbit

***此为免费演唱会

有比较「动」的演出，也会有比较「静」的观赏。露天电影，可能也不太陌生，可是坐在大水泡上，也不得不说：是挺新奇！



这是甚么都可以尝试举办的节奏～有才啊！

时间：2018.07.30(20:00)

播放电影：《8月的圣诞节》

***此为免费活动



时间：2018.07.28 – 2018.07.31

地点 : 首尔广场

活动内容除了以上两个，还包括：

雨水游乐区(儿童游泳池、滑水道) 、雨中市集（售卖与雨水有人的商品）

图片来源：官网

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