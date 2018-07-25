「金理事」防彈少年團JIN和親哥合辦的日式餐廳開業啦~！
旅遊 2018年7月25日 星期三08:45 ZJM
去首爾旅遊，又可以多個地方啦~
오쓰세이로무시（Otsu Seiromushi）是防彈少年團JIN和親哥哥一起辦的日式餐廳，於近日開業，BigHit社長等人都送來花籃祝賀。
JIN哥哥是社長(代表)，JIN是理事，以後可以叫他金理事~XD
內部環境是日式的文藝淡雅，給人平和感。
招牌菜세이로 무시（蒸籠料理）分為中份（2~3人份）和大份（4人或以上）兩種，是以國產豬肉和牛肉為主，配以18種蔬菜和雞蛋等食材蒸煮。
除此之外，還有日式火鍋、烤類和各種酒類等。
這家日式餐廳位於首爾松坡區百濟古墳路45路30
Tel：02-419-2222
每週二休業
上班時間是17:00~24:00
最後點餐時間是22:50
想去的ARMY一定要注意哦~
圖：@dkdktv92、@dabangx、@Golden_kku、@bts_chimchimluv、do1004nursing、ohh_sunyoung等
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