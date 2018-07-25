「金理事」防弹少年团JIN和亲哥合办的日式餐厅开业啦~！

「金理事」防弹少年团JIN和亲哥合办的日式餐厅开业啦~！

旅游   2018年7月25日   星期三08:45   ZJM  

去首尔旅游，又可以多个地方啦~

오쓰세이로무시（Otsu Seiromushi）是防弹少年团JIN和亲哥哥一起办的日式餐厅，於近日开业，BigHit社长等人都送来花篮祝贺。

JIN哥哥是社长(代表)，JIN是理事，以后可以叫他金理事~XD

内部环境是日式的文艺淡雅，给人平和感。

招牌菜세이로 무시（蒸笼料理）分为中份（2~3人份）和大份（4人或以上）两种，是以国产猪肉和牛肉为主，配以18种蔬菜和鸡蛋等食材蒸煮。


除此之外，还有日式火锅、烤类和各种酒类等。




这家日式餐厅位於首尔松坡区百济古坟路45路30
Tel：02-419-2222
每周二休业
上班时间是17:00~24:00
最后点餐时间是22:50
想去的ARMY一定要注意哦~

图：@dkdktv92、@dabangx、@Golden_kku、@bts_chimchimluv、do1004nursing、ohh_sunyoung等

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留言/评论
  • Angela Tu
    中價位還是高價位呢？
    1小时前
  • 怪咖
    呂佩穎帶我去👍👍👍
    1小时前
  • 陳以洵
    陳亮妤 走www一起去😂
    51分前
  • Chloe Chua
    藍芯要去不😂
    1小时前
  • 鄭親兒
    田柾悠你看
    35分前
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