「金理事」防弹少年团JIN和亲哥合办的日式餐厅开业啦~！
旅游 2018年7月25日 星期三08:45 ZJM
去首尔旅游，又可以多个地方啦~
오쓰세이로무시（Otsu Seiromushi）是防弹少年团JIN和亲哥哥一起办的日式餐厅，於近日开业，BigHit社长等人都送来花篮祝贺。
JIN哥哥是社长(代表)，JIN是理事，以后可以叫他金理事~XD
内部环境是日式的文艺淡雅，给人平和感。
招牌菜세이로 무시（蒸笼料理）分为中份（2~3人份）和大份（4人或以上）两种，是以国产猪肉和牛肉为主，配以18种蔬菜和鸡蛋等食材蒸煮。
除此之外，还有日式火锅、烤类和各种酒类等。
这家日式餐厅位於首尔松坡区百济古坟路45路30
Tel：02-419-2222
每周二休业
上班时间是17:00~24:00
最后点餐时间是22:50
想去的ARMY一定要注意哦~
图：@dkdktv92、@dabangx、@Golden_kku、@bts_chimchimluv、do1004nursing、ohh_sunyoung等
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