Red Velvet官方應援燈公開！ 粉絲愛稱「包子燈」，今日開始預售
明星 2018年7月24日 星期二10:09 Sani
終於，Red Velvet也要推出官方應援燈了！ 有粉絲稱之為「泡菜包子」，圓圓一顆真的很可愛啊~
Red Velvet將在8月4日和5日舉辦第二次單獨演唱會《REDMARE》，並在8月6日發行夏日迷你專輯《Summer Magic》！
而應援棒也將正式跟大家見面了~最新公開的圖可以看到應援燈的設計主色是白色和珊瑚橘，燈頭裡有RV的字母造型，售價35000韓元：
目前看不清燈頭頂側的圖案，不過很多粉絲已經開始親切地稱之為「泡菜包子燈（김치만두봉）」XD
還有調皮網友做出了合成圖片XDD
這次的應援燈將在7月24日至8月6日通過網路商城發售，今日下午3點開始（韓國時間），可以選擇配送到府，也可於演唱會當日在現場領取。
終於可以拿著統一的應援燈在現場為Red Velvet搖旗呐喊了~Red Velvet的演唱會和新專輯都要大發啊！
（圖源：Red Velvet FB，網路）
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