Red Velvet官方应援灯公开！ 粉丝爱称「包子灯」，今日开始预售

Red Velvet官方应援灯公开！ 粉丝爱称「包子灯」，今日开始预售

明星   2018年7月24日   星期二10:09   Sani  

终於，Red Velvet也要推出官方应援灯了！ 有粉丝称之为「泡菜包子」，圆圆一颗真的很可爱啊~

Red Velvet将在8月4日和5日举办第二次单独演唱会《REDMARE》，并在8月6日发行夏日迷你专辑《Summer Magic》

而应援棒也将正式跟大家见面了~最新公开的图可以看到应援灯的设计主色是白色和珊瑚橘，灯头里有RV的字母造型，售价35000韩元：

目前看不清灯头顶侧的图案，不过很多粉丝已经开始亲切地称之为「泡菜包子灯（김치만두봉）」XD

还有调皮网友做出了合成图片XDD

这次的应援灯将在7月24日至8月6日通过网路商城发售，今日下午3点开始（韩国时间），可以选择配送到府，也可於演唱会当日在现场领取。

终於可以拿著统一的应援灯在现场为Red Velvet摇旗呐喊了~Red Velvet的演唱会和新专辑都要大发啊！

（图源：Red Velvet FB，网路）

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留言/评论
  • 양기연
    還是粉絲有創意TTTTT 超想買這支槍的
    6小时前
  • 林思怡
    那函数和少时什么时候出😒
    5小时前
  • 桓宇
    S家跟J家女團的都好看
    9小时前
  • Pin Rui Goh
    Hui Yin 你看 出了 只有少时和FX没有😒
    2小时前
  • Angel Huang
    那少時什麼時候出？😑😑😑 都多久了……
    3小时前
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