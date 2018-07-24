Red Velvet官方应援灯公开！ 粉丝爱称「包子灯」，今日开始预售
明星 2018年7月24日 星期二10:09 Sani
终於，Red Velvet也要推出官方应援灯了！ 有粉丝称之为「泡菜包子」，圆圆一颗真的很可爱啊~
Red Velvet将在8月4日和5日举办第二次单独演唱会《REDMARE》，并在8月6日发行夏日迷你专辑《Summer Magic》！
而应援棒也将正式跟大家见面了~最新公开的图可以看到应援灯的设计主色是白色和珊瑚橘，灯头里有RV的字母造型，售价35000韩元：
目前看不清灯头顶侧的图案，不过很多粉丝已经开始亲切地称之为「泡菜包子灯（김치만두봉）」XD
还有调皮网友做出了合成图片XDD
这次的应援灯将在7月24日至8月6日通过网路商城发售，今日下午3点开始（韩国时间），可以选择配送到府，也可於演唱会当日在现场领取。
终於可以拿著统一的应援灯在现场为Red Velvet摇旗呐喊了~Red Velvet的演唱会和新专辑都要大发啊！
（图源：Red Velvet FB，网路）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
還是粉絲有創意TTTTT
超想買這支槍的
6小时前
-
-
-
Hui Yin 你看 出了 只有少时和FX没有😒
2小时前
-