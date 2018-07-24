「門面=T.O.P、舞蹈=太陽、音樂=GD、綜藝=大聲」勝利吐露在BIGBANG求生寶典：我的所有只是OOO

BIGBANG的忙內勝利近幾年事業路上順風順水，夜店、拉麵店生意火爆，最近他的DJ公司被東家YG收購，他也成了子公司的代表，算得上是事業有成的青年才俊了。
除此之外，勝利還忙著推出個人專輯，亮相綜藝節目《我家的熊孩子》，在哥哥們都入伍之際，全面開啟了個人的全盛時代。
人才濟濟的BIGBANG忙內，勝利調侃全憑超強的生存力才「活下來」，「我一直被哥哥們甩在身後，也沒什麼拿得出手的，外貌輸給了T.O.P哥、舞蹈輸給了太陽哥，音樂和時尚輸給了GD哥，本來想著上次綜藝節目吧， 但還是敵不過大聲哥，又沒有我的位置了，哈哈哈，逐漸就產生了危機意識，激發了我的求生慾。 做生意就是我為了區別於哥哥們才開始的，除了唱歌跳舞我什麼都不會，也沒學過怎麼做生意，因為一竅不通也被騙過，到最後還能留在BIGBANG裡是因為我的自信吧。 」
因為哥哥們正在服役中，勝利也受到了公司前所未有的重視，「哈哈，最近YG看上去像是在全力支援我，也是啦，GD哥的地位很高，但他現在在服役啊，我的地位一下子就提升了。 老闆最近還說BIGBANG出道以來關於我的搜索量還是第一次比肩BIGBANG呢。 出演了綜藝節目之後我的認知也有了改變，今後我也會繼續以真誠、謙虛的姿態活動。 」
自有一本生意經的勝利還分析了YG的未來，稱：「我從未想過要脫離YG，它就像是我的家一樣，離開家的話會冷會餓，它的未來一片光明。 」
勝利在生意上的成功就連GD都很羨慕，但他卻謙虛表示「還沒到全盛時期呢，作為BIGBANG成員的我得到了很多，但作為勝利個人來說還不是。 我是成員裡唯一一個非首爾出身的人，也曾經想過如果BIGBANG不紅的話我現在又在幹什麼，以前充滿了野心和企圖心，現在好多了，只希望穩步前行。 」
「圖：TD、勝利官方Facebook、BIGBANG官方Facebook、YG官方Facebook」
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