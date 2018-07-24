「门面=T.O.P、舞蹈=太阳、音乐=GD、综艺=大声」胜利吐露在BIGBANG求生宝典：我的所有只是OOO

BIGBANG的忙内胜利近几年事业路上顺风顺水，夜店、拉面店生意火爆，最近他的DJ公司被东家YG收购，他也成了子公司的代表，算得上是事业有成的青年才俊了。
除此之外，胜利还忙著推出个人专辑，亮相综艺节目《我家的熊孩子》，在哥哥们都入伍之际，全面开启了个人的全盛时代。
人才济济的BIGBANG忙内，胜利调侃全凭超强的生存力才「活下来」，「我一直被哥哥们甩在身后，也没什么拿得出手的，外貌输给了T.O.P哥、舞蹈输给了太阳哥，音乐和时尚输给了GD哥，本来想著上次综艺节目吧， 但还是敌不过大声哥，又没有我的位置了，哈哈哈，逐渐就产生了危机意识，激发了我的求生欲。 做生意就是我为了区别於哥哥们才开始的，除了唱歌跳舞我什么都不会，也没学过怎么做生意，因为一窍不通也被骗过，到最后还能留在BIGBANG里是因为我的自信吧。 」
因为哥哥们正在服役中，胜利也受到了公司前所未有的重视，「哈哈，最近YG看上去像是在全力支援我，也是啦，GD哥的地位很高，但他现在在服役啊，我的地位一下子就提升了。 老板最近还说BIGBANG出道以来关於我的搜索量还是第一次比肩BIGBANG呢。 出演了综艺节目之后我的认知也有了改变，今后我也会继续以真诚、谦虚的姿态活动。 」
自有一本生意经的胜利还分析了YG的未来，称：「我从未想过要脱离YG，它就像是我的家一样，离开家的话会冷会饿，它的未来一片光明。 」
胜利在生意上的成功就连GD都很羡慕，但他却谦虚表示「还没到全盛时期呢，作为BIGBANG成员的我得到了很多，但作为胜利个人来说还不是。 我是成员里唯一一个非首尔出身的人，也曾经想过如果BIGBANG不红的话我现在又在干什么，以前充满了野心和企图心，现在好多了，只希望稳步前行。 」
「图：TD、胜利官方Facebook、BIGBANG官方Facebook、YG官方Facebook」
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