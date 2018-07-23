《Voice2》預告再公開！是誰再犯下這麼可怕的罪行？「更加強大的殺人魔」將登場！
韓劇 2018年7月23日 星期一14:00 Yuan
看完預告讓人蠻期待的，喜歡懸疑驚悚的人應該會很喜歡，期待下個月的播出啦！
張赫、李荷娜、金材昱、白成鉉、藝聲和孫恩書等人主演的《Voice》，講述因一次事故而失去家人的刑警與112舉報中心隊員，在犯罪率第一、檢舉率全國最低的盛雲支廳「112舉報中心黃金時間隊」工作，並追逐殺害他們家人的連鎖殺人犯、解決案件的過程。
播放期間，創下了OCN史上最高收視率的韓劇。在結束後，讓許多劇迷都在敲碗第二季。第二季將由李陣郁、李荷娜、孫恩書等人主演，將接續第一季，繼續講述在「112舉報中心黃金時間隊」工作，解決案件的過程。
近日陸續公開預告，一開始看到都康宇（李陣郁 飾）大喊著：「景注（暫譯）啊～」船上寫著警告語：「只有仇恨能讓人變得強大，阻攔者不論是誰都會死。」在字幕也寫下：「更加強大的殺人魔。」（第二季的殺人魔不知道會是誰飾演呢？）
還有看到屍體，也讓姜權酒（李荷娜 飾）說道：「是誰再犯下這麼可怕的罪行？敢動我們黃金時間隊，會讓你後悔的。」都康宇抓到一個人，更對他大喊：「是不是三年前那個小子派你來的？」看完預告也讓人更加期待播出了。
而《Voice2》由《特殊案件專案組TEN》、《失蹤的黑色M》李勝英導演執導；第一季的馬珍媛編劇執筆，將在8月11日播出。日前劇組公開的概念版預告中，當中包含了第一季的案件，相信一定有不少人都回憶起可怕的那一幕吧！
（圖：OCN）
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