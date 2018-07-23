《Voice2》预告再公开！是谁再犯下这么可怕的罪行？「更加强大的杀人魔」将登场！
韩剧 2018年7月23日 星期一14:00 Yuan
看完预告让人蛮期待的，喜欢悬疑惊悚的人应该会很喜欢，期待下个月的播出啦！
张赫、李荷娜、金材昱、白成铉、艺声和孙恩书等人主演的《Voice》，讲述因一次事故而失去家人的刑警与112举报中心队员，在犯罪率第一、检举率全国最低的盛云支厅「112举报中心黄金时间队」工作，并追逐杀害他们家人的连锁杀人犯、解决案件的过程。
播放期间，创下了OCN史上最高收视率的韩剧。在结束后，让许多剧迷都在敲碗第二季。第二季将由李阵郁、李荷娜、孙恩书等人主演，将接续第一季，继续讲述在「112举报中心黄金时间队」工作，解决案件的过程。
近日陆续公开预告，一开始看到都康宇（李阵郁 饰）大喊著：「景注（暂译）啊～」船上写著警告语：「只有仇恨能让人变得强大，阻拦者不论是谁都会死。」在字幕也写下：「更加强大的杀人魔。」（第二季的杀人魔不知道会是谁饰演呢？）
还有看到尸体，也让姜权酒（李荷娜 饰）说道：「是谁再犯下这么可怕的罪行？敢动我们黄金时间队，会让你后悔的。」都康宇抓到一个人，更对他大喊：「是不是三年前那个小子派你来的？」看完预告也让人更加期待播出了。
而《Voice2》由《特殊案件专案组TEN》、《失踪的黑色M》李胜英导演执导；第一季的马珍媛编剧执笔，将在8月11日播出。日前剧组公开的概念版预告中，当中包含了第一季的案件，相信一定有不少人都回忆起可怕的那一幕吧！
（图：OCN）
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