《Running Man》請到「阿湯哥」一行人上節目，居然玩這麼親民又搞笑的遊戲！

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三個人狂比出各種愛心時，真的太好笑了～！這集真的不看太可惜…

昨日（7/23）播出的《Running Man》就是邀請到三位好萊塢巨星Tom Cruise（湯姆克魯斯）、Henry Cavill（亨利卡維爾）和Simon Pegg（席蒙珮吉）出演的集數，小編也貼心提醒一下大家，他們是在節目後半段出現，即使如此也播出了半小時的時間，粉絲們看了一定是很開心的吧～！



而這一集則是分成了「R隊」與「M隊」比拚，「M隊」就是三位好萊塢巨星，再加上「R隊」裡還埋伏著三位間諜默默活動著，而在訪問階段時，三人還一一比出在韓國學到的手指愛心，非常有sense的展現出幽默感與綜藝感。



之後就展開了三場遊戲的對決，第一場遊戲就是「鐵箱問答」，成員們一聽到都相當驚訝，為了猜出鐵箱裡的東西，必須連滾帶爬把姿勢放很低，這遊戲真的太親民了啦～！

（以下開始影片都有雷～涉及小比賽結果）

▼Simon Pegg對上李光洙，兩位都是走卑鄙路線啊～：



▼居然能看到Henry Cavill挾持劉大神～～～



▼Henry Cavill一點都不害怕「恐怖箱」，瞬間猜出裡面的東西，應該是說…三位都不怕，讓節目組跟成員們都相當慌張，一點節目效果都不給～XDDD



▼「桶大叔遊戲」也是經典必玩～！劉在錫還為此邀請Tom Cruise加入臭手聚會：



三種遊戲三位演員都有玩到一輪，份量滿滿，想看完整比賽就趕快回頭看這一集吧～～～！

（截圖自：SBS Running Man）

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