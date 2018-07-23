《Running Man》请到「阿汤哥」一行人上节目，居然玩这么亲民又搞笑的游戏！
综艺 2018年7月23日 星期一10:51 MiJimin
三个人狂比出各种爱心时，真的太好笑了～！这集真的不看太可惜…
昨日（7/23）播出的《Running Man》就是邀请到三位好莱坞巨星Tom Cruise（汤姆克鲁斯）、Henry Cavill（亨利卡维尔）和Simon Pegg（席蒙佩吉）出演的集数，小编也贴心提醒一下大家，他们是在节目后半段出现，即使如此也播出了半小时的时间，粉丝们看了一定是很开心的吧～！
而这一集则是分成了「R队」与「M队」比拚，「M队」就是三位好莱坞巨星，再加上「R队」里还埋伏著三位间谍默默活动著，而在访问阶段时，三人还一一比出在韩国学到的手指爱心，非常有sense的展现出幽默感与综艺感。
之后就展开了三场游戏的对决，第一场游戏就是「铁箱问答」，成员们一听到都相当惊讶，为了猜出铁箱里的东西，必须连滚带爬把姿势放很低，这游戏真的太亲民了啦～！
（以下开始影片都有雷～涉及小比赛结果）
▼Simon Pegg对上李光洙，两位都是走卑鄙路线啊～：
▼居然能看到Henry Cavill挟持刘大神～～～
▼Henry Cavill一点都不害怕「恐怖箱」，瞬间猜出里面的东西，应该是说…三位都不怕，让节目组跟成员们都相当慌张，一点节目效果都不给～XDDD
▼「桶大叔游戏」也是经典必玩～！刘在锡还为此邀请Tom Cruise加入臭手聚会：
三种游戏三位演员都有玩到一轮，份量满满，想看完整比赛就赶快回头看这一集吧～～～！
（截图自：SBS Running Man）
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