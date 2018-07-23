Wanna One為心臟病患者捐款 沒想到尹智聖衣服卻出錯了
明星 2018年7月23日 星期一09:11 Rui
日前，Wanna One向韓國心臟病財團捐款給1億韓元用以幫助心臟病患者治療。
出道後火速回歸好幾次的Wanna One一直以來都通過慈善活動來回饋粉絲對每張專輯的支援。 這次他們也特別把6月初發行的特別專輯《1÷χ=1(UNDIVIDED)》的主打歌 「Light」 和韓國心臟基金會連結，以「點亮心臟的光芒」為主題行善。 隊長尹智聖作為全員的代表，向社會福利法人韓國心臟基金會捐出了一億韓元。
事後財團通過官方網站公開了尹智聖和會長的合影，沒想到眼尖的網民們卻從這張照片中看出了不對，原來是尹智聖當天所穿的服裝上的圖案引發了熱議。
當天尹智聖穿了一件天藍色的襯衣，左胸口上印著一把利刃穿刺心臟的圖案，然而當天的慈善主題是「點亮心臟的光芒」，且是為心臟病患者捐款，刀刺心臟的圖案過於敏感殘忍，因此引發了網民的討論， 有人直指是造型師的疏忽。
「圖：韓國心臟病財團」
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