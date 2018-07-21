【畫報＋訪談】鄰家哥哥 vs 性感王者　哪一種 Kai 是你的菜？

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夏日午後和 EXO 的 Kai 相約在東京，會是什麼樣的畫面呢？一起來看看時尚雜誌《allure Korea》揭開他的豐富魅力，還有他對出演綜藝節目的野心吧！

時尚雜誌《allure Korea》本週公開了和 Kai 攜手拍攝的一系列畫報，獲邀擔任本期封面人物的 Kai 大展截然不同的兩種面貌 ，成就粉絲群起搶購收藏的雙版本封面。

最近為兼顧電視劇《我們相遇的奇蹟》和 EXO 演唱會而忙得不可開交的 Kai，在這組畫報裡暫時有了小憩的餘裕，在微微發光的空氣裡展露真實的日常模樣。特地為了拍攝畫報來到東京的 Kai 難掩純真地說：「感覺就像是來旅行一樣，心情很好。」

談起出道七年多來依然賣力工作的狀態，他說：「以 EXO 身份活動的七年是我人生中的一大部分，但也是一段短短的時間。我不會留戀時光，只想一直幸福地活動下去。」

在跑遍全球開唱、站上韓流團體巔峰的如今，Kai 還有什麼樣的心願呢？原來他其實很想登上綜藝節目《尹食堂》，tvN 快來延攬這位工讀生吧！



（照片來源：allure、SM Entertainment）

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